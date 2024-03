947 – A 4 pontos da liderança, VOCEM viaja a Rio Preto, onde terá apoio de caravana da Sangue Mariano

Invicto a sete rodadas, sexto colocado e a apenas 4 pontos dos líderes do Campeonato Paulista da Série A4, o VOCEM de Assis viaja para São José do Rio Preto neste final de semana para enfrentar o América, que soma 8 pontos e encontra-se na 12ª colocação.

Para o confronto deste sábado, dia 2 de março, às 15 horas, no tradicional estádio Benedito Teixeira, o ‘Teixeirão’, que tem capacidade de um público com cerca de 32 mil pagantes, o VOCEM contará com apoio de uma caravana organizada pela torcida ‘Sangue Mariano’ com aproximadamente 50 torcedores. (leia abaixo).

Torcida apoiará o time em Rio Preto. Imagem: Paulo H. Dias

Apesar da grande capacidade de público, o estádio que já foi palco de grandes jogos do Campeonato Paulista e até Brasileiro, tem recebido menos de mil torcedores.

No mais recente jogo disputado numa tarde de sábado, dia 17 de fevereiro, contra o Jabaquara, pela quinta rodada, 920 passaram pelas bilheterias do estádio do América. No meio de semana, a renda cai bastante. Na tarde de quarta-feira, dia 21 de fevereiro, no empate com o Independente de Limeira, o ‘Diabo rubro’, como é chamado o time de São José do Rio Preto, contou com o apoio de apenas 160 pagantes.

Rúbio Alencar deixou o América – Imagem: Tiago Stoco

SEM TÉCNICO – Diferente do VOCEM, que está em ascenção na competição, o América decidiu trocar o treinador após a derrota sofrida em Americana, diante do Rio Branco, na quarta-feira, dia 28. Rúbio Alencar (foto acima) deixou o comando da equipe após oito rodadas, com um desempenho de 33% dos pontos disputados. Foram duas derrotas, cinco empates e apenas uma vitória.

Em oito apresentações, o América marcou 7 gols e sofreu 11, com saldo negativo de quatro gols. O destaque ofensivo do time é o atacante Vinícius ‘Caveira’, que marcou 3 dos 7 gols americanos.

Na partida contra, o América será comandado por um treinador interino. Márcio Ribeiro, que dirigiu o time em 2023 e é coordenador da equipe nesta temporada, descartou reassumir a função.

FORÇA MÁXIMA – Animado com a vitória diante do Joseense, mesmo desfalcado de alguns titulares, o VOCEM deve ter força máxima em São José do Rio Preto. O zagueiro Alysson e o atacante Pedro Henrique ‘Peu’ cumpriram suspensão automática e estão de volta.

O meio campista Ninho, liberado pelo Departamento Médico, também deve estar à disposição do técnico Viola.

CARAVANA – A torcida Sangue Mariano está organizando uma caravana para São José do Rio Preto para apoiar o VOCEM neste sábado.

Restam algumas vagas para fechar o primeiro ônibus fretado.

Interessados podem entrar em contato com membros da organizada para reservar o lugar.

O custo da caravana é R$ 40,00. O ingresso na bilheteria em Rio Preto tem sido vendido a R$ 10,00.

A saída da caravana está marcada para às 9h30 deste sábado, dia 2, na sede da torcida Sangue Mariano, ao lado da Padaria Pão da Vida, na rua Antônio Zuardi, na esquina do Corpo de Bombeiros.