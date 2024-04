A057 – VOCEM confirma desligamento de Viola e quer anunciar técnico para Copa Paulista até final de semana

Na tarde desta terça-feira, dia 23 de abril, a diretoria do VOCEM confirmou, oficialmente, o desligamento do técnico Marcos Vinícius ‘Viola’.

O presidente do ‘Esquadrão da Fé’, Lauro Valim, acompanhado dos vice-presidente Marlon Galiano e Romualdo Silva (foto abaixo), viajou até São Carlos para se reunir com Viola e comunicar a decisão.

Romualdo, Valim, Viola e Galiano

se reuniram em São Carlos

“Nós só temos a agradecer o Viola pelo trabalho feito em Assis, por sua honestidade e integridade. Ele é uma pessoa do bem e desejamos sucesso no futuro, mas futebol é assim, feito de resultados. E no Brasil, infelizmente, as torcidas e muitas pessoas se consideram treinadores e há muita pressão, mas não foi por isso e, sim ,para poupar o treinador que a gente optou por seu desligamento”, justificou Valim, em áudio encaminhado aos meios de comunicação no final da tarde desta terça-feira, quando retornava de São Carlos.

TREINADOR – Com a saída de Viola, a diretoria tentará contratar um técnico para comandar o VOCEM na Copa Paulista até o final de semana. Um dos nomes cotados para assumir a função é Oscar Souza, que dirigiu o Penapolense em 2023. “Prefiro não adiantar nomes, mas pretendemos anunciar o novo treinador até o final de semana”, repetiu Valim.

De acordo com o planejamento da diretoria, o elenco deve se apresentar em Assis no dia 13 de maio para iniciar os treinamentos. A Copa Paulista terá início no dia 16 de junho (leia abaixo).

ATLETAS – O presidente do VOCEM confirmou que, até o momento, os únicos jogadores que tiveram seus contratos renovados para disputar a Copa Paulista são os meio campistas Paulinho e Deivid. O goleiro Lucas Alves e o zagueiro Lucas Anselmo estudam uma proposta da diretoria para permanecer.

Tiaguinho e Alex Cícero, artilheiros do time na Série A4, e o zagueiro Alysson foram contratados pelo Flamengo de Guarullhos. O zagueiro Thurran aceitou o convite do técnico Gilberto ‘Papagaio’ para se transferir ao futebol paranaense. Dudu, Dezinho e Rodrigo foram para São Carlos.

COPA PAULISTA – Com início em 16 de junho, a edição de 2024 da Copa Paulista terá a presença de 26 equipes das Séries A1, A2, A3 e A4 do Campeonato Paulista Primeira Divisão. As equipes disputam vagas na Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro em 2025, cabendo ao campeão a escolha em uma das competições e, ao vice, a vaga no torneio remanescente. A final do torneio está prevista para 13 de outubro.

As 26 equipes serão divididas em cinco grupos regionalizados. Os Grupos 1, 2, 3 e 4 terão cinco times, enquanto o Grupo 5, seis. As três mais bem classificadas de cada chave, além da quarta melhor colocada, chegam às oitavas de final que, assim como as quartas e as semifinais acontecem em jogos de ida e volta com o empate no placar agregado sendo decidido nos pênaltis.

O cruzamento a partir das oitavas de final se dará de acordo com as campanhas, com o melhor time enfrentando o 16º e assim sucessivamente.

A partir das quartas de final, as partidas contarão com o auxílio do Árbitro Assistente de Vídeo, o VAR. Todas as partidas terão transmissão nos canais Futebol Paulista e Paulistão no YouTube. A TV Cultura também transmitirá o torneio.

Confira os grupos da Copa Paulista 2024:

Grupo 1

Grêmio Prudente

Mirassol

Vocem

Votuporanguense

XV de Jaú

Grupo 2

Barretos

Botafogo

Comercial

Francana

Monte Azul

Grupo 3

Rio Claro

São-Carlense

Taquaritinga

União São João

XV de Piracicaba

Grupo 4

Capivariano

Primavera

Red Bull Bragantino

Rio Branco

São Bento

Grupo 5

EC São Bernardo

Juventus

Oeste

Portuguesa

São Caetano

Suzano