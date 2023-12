713 – Prefeito de Quatá é eleito presidente do CIVAP; Assis fica de fora

Como havia antecipado o Jornal da Segunda, o prefeito de Quatá, Marcelo Pecchio, foi eleito presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema -CIVAP- na tarde desta sexta-feira, dia 1º de dezembro, em reunião ocorrida em Assis .

Pecchio substituirá o prefeito de Ibirarema, José Benedito Camacho.

Paulo Eduardo Pinto, o Duda, prefeito de Florínea, será o vice-presidente.

Oscar Gozzi, prefeito de Tarumã, será o secretário e Luis Gustavo Evangelista, prefeito de Echaporã, o tesoureiro.

A cidade de Assis, que já presidiu o órgão no passado, mais uma vez, ficou fora da diretoria.

O secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, participou da assembleia dos prefeitos.

Prefeitos reunidos após eleição do CIVAP