A043 – Caminhoneiro de Guarulhos morre em acidente na região

Uma colisão traseira envolvendo dois caminhões, registrada nesta terça-feira, dia 16 de abril, resultou na morte de um caminhoneiro de 36 anos, que morava em Guarulhos.

O acidente aconteceu no km 314 da rodovia Castelo Branco, no município de Santa Cruz do Rio Pardo.

O caminhão tanque, com placas de Guarulhos, bateu na traseira do outro caminhão, com placas de Marília, carregado com placas de gramas. Os dois veículos estavam no sentido capital-interior.

O caminhoneiro de 36 anos morreu no local do acidente.

Viaturas de resgate da concessionária que administra a rodovia e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para retirar a vítima, presa às ferragens da cabine.

A pista precisou ser interditada para remoção de parte da carga que se desprendeu da carroceria.

O corpo do caminhoneiro foi levado ao Instituto Médico Legal de Ourinhos, onde foi realizado o exame necroscópico, antes de ser liberado à família para o velório e sepultamento.

Motorista estava no caminhão tanque/Redes sociais