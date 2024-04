A062 – Adversários do VOCEM na Copa Paulista, Grêmio Prudente e Votuporanguense empatam na primeira decisão

Classificados para a Série A2 em 2025 e adversários do VOCEM na Copa Paulista, que começa dia 16 de junho (leia abaixo), Grêmio Prudente e Votuporanguense disputaram a primeira partida para decidir o título do Campeonato Paulista da Série A3 na noite desta quarta-feira, dia 25 de abril, no estádio Prudentão, em Presidente Prudente.

Wendel abriu o placar aos 7 minutos de jogo para os visitantes. No final da primeira etapa, aos 41 minutos, Guilherme empatou. Matheus virou para o Grêmio Prudente, aos 22 minutos do segundo tempo e, faltando 10 minutos para o apito final, Isaac empatou para a Votuporanguense, dando números finais ao placar em 2 a 2.

Deu empate no primeiro jogo em Presidente Prudente

Imagem: Paulo H. Dias

O público presente ao estádio Paulo Constantino, em Presidente Prudente, foi de 11.653 pagantes, recorde de bilheteria na competição.

Os dois times voltam a se enfrentar sábado, dia 27, às 18 horas, no estádio Plínio Marin, em Votuporanga.

COPA PAULISTA – Convidado pela Federação Paulista de Futebol para disputar a Copa Paulista pela primeira vez na história, o VOCEM de Assis enfrentará só adversários de séries superiores e com muita tradição no futebol paulista na primeira fase.

O Esquadrão da Fé está no grupo 1, ao lado de Grêmio Prudente e Votuporanguense (finalistas da Série A-3 e classificados para a Série A2 em 2025), XV de Jaú (finalista da Série A4 e classificado para a Série A3 em 2025) e o Mirassol, que terminou a primeira fase do Paulista com a mesma pontuação do Corinthians.

INÍCIO – Com início previsto para 16 de junho, a edição de 2024 da Copa Paulista terá a presença de 26 equipes das Séries A1, A2, A3 e A4 do Campeonato Paulista Primeira Divisão. As equipes disputam vagas na Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro em 2025, cabendo ao campeão a escolha em uma das competições e, ao vice, a vaga no torneio remanescente. A final do torneio está prevista para 13 de outubro.

As 26 equipes serão divididas em cinco grupos regionalizados. Os Grupos 1, 2, 3 e 4 terão cinco times, enquanto o Grupo 5, seis. As três mais bem classificadas de cada chave, além da quarta melhor colocada, chegam às oitavas de final que, assim como as quartas e as semifinais acontecem em jogos de ida e volta com o empate no placar agregado sendo decidido nos pênaltis.

O cruzamento a partir das oitavas de final se dará de acordo com as campanhas, com o melhor time enfrentando o 16º e assim sucessivamente.

A partir das quartas de final, as partidas contarão com o auxílio do Árbitro Assistente de Vídeo, o VAR. Todas as partidas terão transmissão nos canais Futebol Paulista e Paulistão no YouTube. A TV Cultura também transmitirá o torneio.

Confira os grupos da Copa Paulista 2024:

Grupo 1

Grêmio Prudente

Mirassol

VOCEM

Votuporanguense

XV de Jaú

Grupo 2

Barretos

Botafogo

Comercial

Francana

Monte Azul

Grupo 3

Rio Claro

São-Carlense

Taquaritinga

União São João

XV de Piracicaba

Grupo 4

Capivariano

Primavera

Red Bull Bragantino

Rio Branco

São Bento

Grupo 5

EC São Bernardo

Juventus

Oeste

Portuguesa

São Caetano

Suzano

DE VOLTA – Horas após anunciar o desligamento do técnico Marcus Vinícius ‘Viola’ na terça-feira, dia 23 de abril, a diretoria do VOCEM acertou a contratação do treinador Vilson Taddei, que comandou o VOCEM na reta final do Campeonato Paulista da Segundona.

Contratado para substituir Carlinhos Alves em 2023, Taddei tinha a missão de classificar o time para as quartas-de-final quando restavam três partidas, mas ele não conseguiu.

Sob seu comando, o VOCEM terminou na última colocação do grupo 15, ao ser eliminado em pleno estádio Tonicão no dia 19 de agosto pelo América de São José do Rio Preto.

Naquela tarde, sob os olhares do calmo Vilson Tadei, contratado para salvar a temporada em apenas três jogos, o VOCEM não fez o dever de casa e acabou eliminado do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Em 9 pontos disputados, o ‘Esquadrão da Fé’ somou 5 pontos, que acabaram sendo insuficientes para o time avançar às quartas de final.

Jogando no estádio Tonicão, o ‘Esquadrão da Fé’ precisava vencer o América de São José do Rio Preto, depois do empate em 0 a 0, entre São Carlense e União Barbarense, em São Carlos, mas também empatou.

União Barbarense (10) e São Carlense (7) se classificaram, enquanto América (7) e VOCEM (6) encerraram sua participação na temporada.

JOGO – Sem poder contar com as boas descidas do voluntarioso lateral João Silveira, suspenso por ter recebido três cartões amarelos, e sem o rápido atacante Wallyson, substituído aos 5 minutos por uma lesão sofrida, o VOCEM, mais uma vez, passou a depender da criatividade e genialidade do meio campista Guthierres, que não decepcionou.

Diante de um público de cerca de 800 torcedores e pouco mais de 500 pagantes, o VOCEM abriu o placar aos 24 minutos, num passe açucarado de Guthierres para o lateral Théo, que tocou na saída do goleiro Heitor Gatti.

Mas, no último minuto do primeiro tempo, numa desatenção da zaga, o VOCEM foi surpreendido com o gol de empate do América, marcado pelo veloz atacante Ramon.

Ramon empatou para o América/Imagem: Paulo H. Dias

Aos 12 minutos do segundo tempo, logo após o técnico Vilson Taddei ter substituído Beto e Téo por Mateusinho e Adsson, o América virou o placar e marcou seu segundo gol, num chute de fora da área do volante João Victor.

Mesmo que de forma desordenada, o VOCEM, empurrado pelo coro de ‘eu acredito’, partiu para o ataque, e as principais jogadas continuavam saindo dos pés de Guthierres, que passou a ser caçado em campo, recebendo inúmeras faltas.

Aos 19 minutos, o árbitro João Cláudio Rocha Filho quase repete o absurdo erro do seu colega de arbitragem Douglas Flores, que não marcou penalidade máxima no jogo contra o Barbarense no Tonicão, dia 3 de agosto, quando uma bola bateu na mão de um zagueiro dentro da área.

Desta vez, no entanto, após sinalizar que a jogada foi normal, o árbitro voltou atrás e marcou o toque de mão dentro da área. Guthierres chamou a responsabilidade, pegou a bola, colocou na marca de cal e empatou.

A partir dali, foram quase 30 minutos de um jogo aberto em que o vencedor se classificaria, mas ninguém conseguiu balançar a rede. Estranhamente, naquele dia, mesmo precisando de maior ofensividade, as duas opções de ataque do VOCEM, Rodrigo e Rondinely, permaneceram no banco, enquanto Tadei preferiu colocar Índio no lugar de Harinson.

Com o empate em 2 a 2, VOCEM e América morreram abraçados, enquanto Barbarense e São Carlense avançaram às quartas de finais da Segundona.

Agora, de volta a Assis, o treinador Vilson Taddei, que acumula títulos e boas campanhas no Distrito Federal, poderá ter mais sucesso ao montar um time com a sua cara e com jogadores indicados por ele.

Romualdo, Valim, Rafinha e Galiano

RAFINHA – No mesmo dia em que anunciou o técnico Vilson Taddei, a diretoria do VOCEM confirmou a contratação do jogador Rafinha, de 28 anos, que já era pretendido ao final de 2023, mas a transação não deu certo por questões financeiras. “De fato, é um jogador que interessa ao clube, mas a proposta inicial do atleta está fora de nosso planejamento financeiro, mas continuamos negociando”, justificou o presidente Lauro Valim, à época.

Agora, a negociação prosperou e Rafinha deve se apresentar junto com o elenco no dia 13 de maio. Rafinha nasceu em Palmital, mas iniciou sua carreira em Assis. Passou pelo Atlético Assisense, disputou o Campeonato Carioca da Série A-2 pelo Sampaio Corrêa Futebol e Esporte e o Paulista da Série A2 pelo Linense.