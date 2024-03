946 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 1º de março

Há dois sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 1º de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Pedro da Silva (foto abaixo), de 70 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

No período da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento de Vander Oliveira Cruz (foto abaixo), de 50 anos, que morreu em acidente de trabalho na tarde desta quinta-feira. O corpo está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

REGIÃO – Na vizinha cidade de Cândido Mota, haverá dois sepultamentos.

Aparecida Lourdes de Oliveira e Aparecida de Moraes estão sendo veladas no Velório, mas ainda não foram definidos os horários dos sepultamentos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!