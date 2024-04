A061 – Sub-9 do Moleque Travesso estreia goleando no Campeonato Regional

A equipe do Moleque Travesso de Assis, categoria sub-9, estreou no Campeonato Regional de Paraguaçu Paulista aplicando uma sonora goleada de 9 a 1 sobre o representante da cidade anfitriã.

Na partida de estreia, disputada no último final de semana, o time comandando pelo técnico João Carlos ‘Corina’ goleou jogando com: Felipe; Douglas ‘Pitbul’, Miguel, João Miguel e Conrado; Enzo, Antoni, Matheus e José Furlan; Kauã e João Gabriel. No transcorrer da partida, entraram: Gui Rocha, Pedro Machado e Augusto.

Nas outras categorias, contra Paraguaçu Paulista, o Sub-11 do Moleque Travesso empatou e o Sub-13 venceu por 2 a 1.

Equipe Sub-9 do Moleque Travesso