707 – Chuvas alagam ruas no Frutal do Campo

As fortes chuvas que caíram na maioria das cidades do Vale do Paranapanema, no final da tarde desta quarta-feira, dia 29 de novembro, deixaram as ruas do distrito de Frutal do Campo, em Cândido Mota, completamente alagadas e intransitáveis.

Calcula-se que tenha chovido mais de 40 milímetros nas últimas horas.

A água invadiu garagens e muitas residências da rua Santos Dumont.

O empresário e fotógrafo profissional Paulo Henrique Dias, que mora no distrito há sete anos, disse que jamais presenciou tanta chuva. “Desde que me mudei para o Frutal, nunca vi as ruas ficarem alagadas como hoje”, disse.

De acordo com Dias, apesar de as águas terem invadido algumas casas, nenhuma família ficou desalojada.

Rua Santos Dumont ficou alagada