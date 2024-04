A052 – Em jogo ‘quente’, Sub-20 do VOCEM tem gol anulado em Marília e perde por 1 a 0

Quem assistiu a partida disputada no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília, na tarde desta sexta-feira, dia 19 de abril, notou um VOCEM completamente diferente daquele time apático, que foi impiedosamente goleado por 5 a 0 pelo Grêmio Novorizontino, em pleno estádio Tonicão, no sábado, dia 12, na rodada de abertura do Campeonato Paulista Sub-20.

O técnico Ricardo Martins, após uma semana de trabalho no Centro de Treinamento Padre Beline e muita conversa para corrigir os erros cometidos da derrota na estreia, escalou o VOCEM com: Rafael Jovelli; João Nunes, Eduardo Nicolau, Guilherme Matos e Alexandre Alves; Giovani Nogueira, Pedro Castelo, Pedro Gustavo e Gabriel Zanetti; Daniel Vieira e Ruan Sena.

No transcorrer do jogo, entraram: Samuel Cabeça, Higor Martins e Thiago Felipe.

O primeiro tempo da partida em Marília foi ‘quente’, com muita discussão e até troca de empurrões entre os jogadores dos dois times (foto abaixo), mas o gol não saiu.

Aos 20 minutos da segunda etapa, o zagueiro Pedro Henrique ‘Perereca’ abriu o placar para o Marília,

O VOCEM chegou a empatar a partida logo depois, com um gol de cabeça do centroavante Daniel Vieira, mas o árbitro João Augusto Mariano invalidou o lance, alegando impedimento.

Com duas derrotas, o VOCEM amarga a última colocação do Grupo 2 do Campeonato Paulista da categoria sub-20.

Na terceira rodada, o time de Assis vai a Presidente Prudente enfrentar o Grêmio Prudente, em partida marcada para a sexta-feira, dia 26, às 15 horas.

Elenco do VOCEM que viajou para Marília

Imagem: Paulo H. Dias