775 – Kassab confirma Quinteiro como pré-candidato a prefeito de Assis pelo PSD

Como havia antecipado o Jornal da Segunda, semanas atrás, o delegado Fernando Quinteiro é o pré-candidato a prefeito indicado pelo PSD para disputar a eleição de 2024, em Assis.

A indicação do nome de Quinteiro foi confirmada na tarde desta quinta-feira, dia 21 de dezembro, em São Paulo, pelo presidente nacional da legenda e atual Secretário Estadual de Governo de São Paulo, Gilberto Kassab.

“O Kassab lançou a pré-candidatura de Fernando Quinteiro à Prefeitura de Assis”, postou o vereador Luis Antônio Ramão, em mensagem enviada aos seus seguidores.

Quinteiro explicou ao JS que deverá deixar o cargo de secretário municipal de Justiça e Cidadania de Ourinhos nas próximas semanas “como prevê a legislação eleitoral”.

O próximo passo, segundo a comitiva do PSD que participou do encontro em São Paulo, “será se reunir com outras legendas da cidade para compor uma ampla aliança”, disse Ramão.

Quinteiro se reuniu com Kassab