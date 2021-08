Líder do PDT na Câmara repudia encontro de prefeito com Bolsonaro

O vereador Fernando Sirchia, líder do PDT na Câmara Municipal de Assis, criticou duramente o prefeito José Aparecido Fernandes, do mesmo partido, por ter se encontrado com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (sem partido), no final de semana, em Presidente Prudente.

Fernandes postou uma fotografia em que aparece abraçado ao presidente Bolsonaro e comentou: “O presidente Jair Bolsonaro esteve em Presidente Prudente para cumprir algumas pautas no local, e eu recebi o convite do prefeito Ed Thomas para participarmos da reunião, juntamente com outros prefeitos, onde aproveitei para solicitar recursos para infraestrutura da nossa cidade.

Entre os pleitos, solicitamos a possibilidade de se fazer um estudo para retirarmos os trilhos de via férrea que atravessam nossa cidade, já que estão inutilizados e poderíamos aproveitar o espaço de outras formas”, contou.

Minutos depois, o vereador Fernando Sirchia usou as redes sociais para, junto com a Juventude do PDT, repudiar o encontro e afirmar que o prefeito José Fernandes “não tem estatura moral” para continuar dirigindo o PDT na cidade.

Eles publicaram a seguinte nota em conjunto repudiando o ato:

NOTA DE REPÚDIO

Há muito tempo o Prefeito de Assis e Presidente do Diretório Municipal do PDT, José Fernandes, vem tomando atitudes incompatíveis com a história do trabalhismo. Além de desrespeitar o Estatuto do PDT ao agir como um monarca absolutista, o dirigente vem manchando a história do partido na cidade com sua postura negacionista e irresponsável diante da pandemia.

Não são casos isolados, é fato notório entre os assisenses que o prefeito se nega a usar máscaras. E no processo eleitoral fez a campanha inteira sem respeitar os protocolos sanitários. O que não faltam são vídeos de aglomerações em bares, chácaras e confraternizações.

Enquanto o PDT nacional entrava com ação na justiça para garantir a autonomia de Estados e Municípios para impor medidas restritivas (MP 926), o prefeito, para comemorar a reeleição, comprava centenas de litros de chopp e fazia a festa em praça pública, configurando um verdadeiro atentado contra a saúde do povo.

O PDT está na trincheira na luta pela democracia. Além das ações judiciais, nosso partido é autor de diversos pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro, assim como autor da ação contra o mandatário por crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional, em Haia.

Neste sentido, não há justificativa plausível para o encontro do Prefeito José Fernandes com o Presidente Bolsonaro em um ato político na cidade de Presidente Prudente. As motociatas vêm sendo utilizadas pelo presidente como atos de campanha política antecipada, dividindo o palanque com aliados Brasil afora. Portanto, não se trata de um evento oficial em benefício do município de Assis, mas sim de um ato político eleitoral.

Repudiamos veementemente esse encontro, pois vai na contramão de tudo aquilo que acreditamos enquanto Juventude Socialista do Partido Democrático Trabalhista. Não confraternizamos com fascistas, nem subimos no palanque de genocidas. Nós somos a vanguarda do trabalhismo e defenderemos com todas as nossas forças a história e o legado pedetista.

Com base em tudo isso apresentado, acreditamos que José Fernandes não possui mais estatura moral para presidir o Diretório Municipal do PDT de Assis. Além de ignorar as instâncias partidárias superiores, o prefeito usa o PDT como uma legenda de aluguel para satisfazer seus caprichos políticos.

Nós somos a resistência e o braço militante de nosso partido.

Não nos curvaremos ao autoritarismo e não recuaremos de nossas convicções. Nossos caminhos são pacíficos, nossos métodos democráticos, mas se nos intentam impedir só Deus sabe nossa obstinação.

Fernando Sirchia – Vereador, Líder do PDT na Câmara

Rafael Mello- Presidente JSPDTASSIS

Conrado Arcoleze – Secretário de Formação Política JSPDT-SP”

