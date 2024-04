A066 – TÁ NO JS – Destaques na edição impressa deste final de semana

Quatro votos do PL podem ser decisivos para cassar o mandato do prefeito José Fernandes

Saiba porque os votos dos quatro vereadores do Partido Liberal podem decidir o futuro do mandato do prefeito José Fernandes. Leia no JS

Presidente da Câmara, Gerson Alves, sorteia membros da Comissão Processante

Juiz absolve vereador processado pelo prefeito

Saiba os motivos que levaram o prefeito José Fernandes a processar o vereador e delegado aposentado Luis Antônio Ramão e porque a Justiça decidiu absolvê-lo. Tá no JS

Vereador Ramão foi processado pelo prefeito

Partidos se reunirão para discutir uma candidatura de esquerda

Representantes do PDT, PT e PV marcam encontro para discutir uma pré-candidatura a prefeito de Assis com perfil de esquerda. Tá no JS

Ambientalista Márcio Santilli e vereador Fernando Sirchia

Ex-servidora municipal protocola pedido de CPI na Câmara sobre honorários

advocatícios pagos em dinheiro

Saiba quem é a autora da denúncia e quem são os alvos da denúncia protocolada na Câmara Municipal. Tá no JS

Denúncia foi lida na sessão da Câmara

Restaurante Cedro do Líbano: “Uma família de tradição e sabor”

Para comemorar mais um ano de atividades, o Cedro do Líbano busca registro de momentos importantes no estabelecimento comercial. Tá no JS

Cedro Líbano, em registro de 2011

FALA JÚLIO GARCIA – Gaiatice de slogans eleitorais

Leia a crônica do jornalista Júlio Cesar Garcia sobre curiosos apelidos de candidatos em diferentes eleições disputadas pelo país. Tá no JS

COLUNA BANCÁRIA – Curso preparatório intensifica tira-dúvidas para concurso da Caixa

Notícia e dicas importantes para quem pretende disputar uma vaga de emprego na Caixa Econômica Federal. Tá no JS

ESPORTE – VOCEM acerta o retorno de Vilson Taddei e contrata Raphinha Basso, ex-Assisense

Saiba quem a diretoria do VOCEM já contratou para disputar a Copa Paulista e o significado do emblemático gesto do jogador Raphinha Basso em sua apresentação. Tá no JS

Raphinha e o emblemático gesto com as mãos

