A050 – Telma Andrade se encontra com Michele Bolsonaro e PL adia lançamento de pré-candidaturas

O evento marcado para esta quinta-feira, dia 18 de abril, no anfiteatro da Associação Comercial de Assis, para anunciar as pré-candidaturas do PL nas eleições municipais de Assis, foi adiado para o dia 2 de maio, no mesmo local.

O motivo do adiamento, segundo apurou o JS, foi a dificuldade de conciliar a agenda dos deputados Capitão Augusto (federal) e Dani Alonso (estadual). “Por terem compromissos nessa data, eles não poderiam estar em Assis e ambos fazem questão de participar do lançamento das pré-candidaturas na cidade”, explicou um dos pré-candidatos a vereador do PL.

MICHELE – Inicialmente, a pretensão dos dirigentes do PL era receber o ex-presidente Jair Bolsonaro ou sua esposa, Michele Bolsonaro, na região para o lançamento das pré-candidaturas a prefeito de várias cidades, o que, na avaliação do mesmo pré-candidato “dificilmente acontecerá”.

No entanto, dias atrás, a presidente da comissão provisória do PL, professora-doutora Telma de Andrade Spera, atual diretora do Hospital Regional e apontada como pré-candidata à prefeita de Assis, se reuniu com Michele Bolsonaro por intermédio da deputado estadual Dani Alonso (foto abaixo).

Até o momento, o PL de Assis não confirmou o nome de Telma Andrade como pré-candidata à prefeita, mas “já está tudo encaminhado para que isso ocorra”, aposta uma liderança do PL, que pediu para não ter ter sua identidade revelada.

Dani Alonso, Michele Bolsonaro e Telma Andrade

*Matéria atualizada às 13h14 por solicitação da direção do PL