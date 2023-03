178 – Espetáculo teatral percorre cinco cidades da região; Assis está fora da rota

O espetáculo “Impulso – viajando pelo mundo” está com rota programada para o Vale do Paranapanema entre os dias de 21 de março a 7 de abril. A apresentação percorrerá onze escolas de ensino fundamental de cinco cidades: Tarumã, Cruzália, Pedrinhas Paulista, Cândido Mota e Florínea, com expectativa de público de mais 2.000 alunos beneficiados.

A cidade de Assis está fora da rota.

Após o espetáculo, haverá uma oficina para até 40 alunos em cada escola. A atividade terá duração de quatro horas e trabalhará com temas como: a arte da palhaçaria, da dança, do teatro e da música para crianças.

Ainda haverá a entrega de um baú cheio de itens de arte do palhaço, como: figurinos, acessórios e instrumentos musicais que ficarão em cada uma das escolas.

A iniciativa é resultado do investimento social do projeto “Gente do Bem” da NovAmérica Agrícola que, através da Lei de Incentivo à Cultura, financia e garante o acesso a produções com reconhecimento internacional em cidades com baixa população.

“Como uma empresa comprometida com a responsabilidade social, entendemos a importância de apoiar projetos culturais em nossa região. São nesses espaços que as crianças e adolescentes têm a oportunidade de experimentar novas formas de expressão, de se conectar com outras realidades e aprender sobre a diversidade cultural”, afirma Vanessa Beatriz Modro, do Desenvolvimento Humano e Organizacional da NovAmérica.

ESPETÁCULO – Quem sou? Quanto tempo levarei para ser quem sonho ser? Como é a relação entre esse eu verdadeiro e a sociedade? O espetáculo “Impulso – viajando pelo mundo” fala sobre a aceitação de si mesmo, nos ajudando a compreender nossas diferenças e particularidades, sabendo valorizar a unidade em cada pessoa.

O espetáculo protagonizado pelos palhaços Faísca e Nutela (foto), interpretados por Thais Pegoraro e Samuel Vier, com direção de Gilbert Diniz -mestre em palhaçaria reconhecido nacionalmente-, é um convite à troca, à cumplicidade, ao jogo e à brincadeira. Com muito humor, a apresentação trabalha, com profundidade, temas que passam por bullying e descobertas, gerando autoestima e contribuindo na formação de adultos mais ativos, sensíveis e críticos sobre suas próprias histórias.

Para a NovAmérica é importante ressaltar a oportunidade de trabalhar temas como a aceitação de si mesmo e a valorização das diferenças de uma forma lúdica e divertida nas crianças. “Esse trabalho é fundamental para formar cidadãos mais tolerantes, empáticos e inclusivos. Ao ensinar as crianças desde cedo a se amarem como são e a respeitarem as diferenças dos outros, estamos preparando uma geração mais consciente e capaz de conviver em harmonia em uma sociedade cada vez mais diversa”, explica Vanessa.

OFICINA – Completando as atividades em cada escola, no período da tarde serão ministradas oficinas de palhaçaria. Nelas, os alunos terão contato com a arte do palhaço e seus mecanismos e ferramentas para fazer rir.

A Produtora Amora Produções Culturais, realizadora da ação, acredita na potência transformadora da oficina, por ser um espaço de impacto do contato com o público infantil. Depois de estar como espectadoras, as crianças passam para a possibilidade de experimentar ser o palhaço, brincar a palhaçaria e criar sua própria história.

O BAÚ – Ao término do dia de atividades, cada instituição receberá um baú repleto de itens. O objetivo é estimular que as escolas possam instaurar e manter uma rotina de desenvolvimento de experimentações cênicas, partindo dos temas disparados pelas ações do espetáculo e da oficina. O Baú Impulso é como uma mola, que dispara os sonhos das crianças atendidas pelas ações, é início e suporte.

INCENTIVO – Além da ação do Vale do Paranapanema, o projeto “Impulso: viajando pelo mundo” será desenvolvido no estado de Santa Catarina. Toda a ação é realizada através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei 8.313/91) – Ministério da Cultura, possui produção da Amora Produções Culturais e conta com o patrocínio da NovAmérica.

SERVIÇO:

Período: 21 de março a 7 de abril

Cidades e escolas:

TARUMÃ:

Escola Municipal “Maria Antonia Benelli”

Escola Municipal “José Rodrigues dos Santos”

Escola Municipal “José Ozório de Oliveira”

Escola Municipal “Gilberto Lex”

FLORÍNEA:

Escola Estadual “Noêmia Garcia Ciciliato”

PEDRINHAS PAULISTA:

Escola Municipal “Clóvis Manfio”

CÂNDIDO MOTA:

Escola Municipal “Helena Pupim Albanez”

Escola Municipal “Olga Breve Alves”

Escola Municipal “João Leão de Carvalho”

Escola Estadual “Jardim São Francisco”

CRUZÁLIA:

Escola Municipal “Cecília Vidotti Zandonadi”

Contato local: Bruna Reis – (18) 99741-9062