A009 – ‘SÓ ESPECULAÇÃO’ – Lauro Valim nega renúncia e anuncia entrevista coletiva com o técnico Viola

Os comentários de uma possível renúncia da diretoria do VOCEM, que circularam nas redes sociais após a eliminação do time na primeira fase do Campeonato Paulista da Série A4, foram negados pelo presidente Lauro Valim.

O VOCEM foi eliminado ao ser derrotado em São Carlos por 2 a 0, na tarde de sábado, dia 30 de abril. Com 21 pontos, o ‘Esquadrão da Fé’ terminou a fase em décimo lugar e só oito avançaram.

“Isso é só especulação. O trabalho da diretoria é fora do campo. Não temos culpa pelos resultados dentro de campo e iremos continuar nosso trabalho”, disse, em entrevista ao JS, na manhã desta segunda-feira, dia 1º de abril.

Sobre a derrota e a eliminação, o dirigente informou que o técnico Marcus Vinícius ‘Viola’ estará em Assis e concederá uma entrevista coletiva à imprensa no estádio Tonicão.

Valim: “renúncia é só especulação”