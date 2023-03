156 – Lideranças dão primeiro passo para definir candidatura a prefeito de Assis

O que era improvável na política de Assis começou a acontecer.

Com o provocante discurso de que a “Prefeitura’precisa deixar de ser um negócio de família’, dirigentes de seis partidos políticos, um ex-deputado, um suplente de deputado estadual, um ex-prefeito, dois ex-vice-prefeitos, seis vereadores e vários ex-vereadores realizaram um primeiro encontro na noite desta quinta-feira, dia 9 de março, para tentar definir um nome capaz de comandar um grupo que saia vitorioso nas eleições municipais de 2024.

Num primeiro momento, não foi discutido quem será o candidato a prefeito, mas, entre os pré-candidatos, o discurso é que “deve prevalecer a vontade do grupo”, mas todos admitem que “o nome com maior capilaridade eleitoral tem grande chance de ser o indicado”.

Para saber quem tem mais densidade eleitoral, o grupo estuda a possibilidade de contratar um instituto de pesquisa isento que seja capaz de realizar uma sondagem do atual cenário contendo várias opções de nomes e apontar as principais falhas da atual administração, que precisam ser enfrentadas por um novo governo.

No grupo reunido nesta quinta-feira, o discurso é que, em princípio, as chances do projeto prosperar “são boas”.

Um novo encontro foi marcado para a próxima semana, onde algumas lideranças comunitárias e religiosas devem ser convidadas a participar do projeto.

PRESENTES – No encontro desta noite de quinta-feira, dia 9 de março, participaram o ex-deputado estadual e ex-vice-prefeito, Camilo Gava, o ex-prefeito Ricardo Pinheiro Santana, o suplente de deputado estadual, Fernando Quinteiro, o ex-vice-prefeito Márcio Veterinário, os vereadores Alexandre Cachorrão, Vinícius Símili, Luiz Ramão, Fernando Sirchia, Gerson Alves, Fabinho Alerta Verbal, os ex-vereadores Célio Diniz, Português, Reinaldo da Cremos, a ex-secretária de Assistência Social, Jacira Gava, além dos dirigentes partidários Eduardo Homse, Hélio Paiva Mattos e Kita Amorim.