A063 – Um sepultamento em Assis neste dia 26 de abril

Há um sepultamento programado para esta sexta-feira, dia 26 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No entanto, a família de Antônio Luis Felipe de Arruda ainda não definiu o local do seu velório e o horário do sepultamento.

REGIÃO – Em Cândido Mota, há dois sepultamentos programados.

O senhor Leonias Roza Machado (foto abaixo), de 67 anos, está sendo velado no Velório Municipal, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

O senhor José Bertoldo da Silva (foto abaixo), de 86 anos, também está sendo velado no Velório Municipal e o horário do sepultamento ainda será marcado.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!