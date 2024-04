A067 – Três sepultamentos em Assis neste dia 29 de abril

Há três sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 29 de abril, nos cemitérios de Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado no Cemitério Municipal da Saudade o senhor Claudinei Lauriano, de 67 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o féretro às 10h30.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Cardolino Alves de Souza, de 83 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

A senhora Valdeci Speltri Fantin, de 91 anos, está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o cortejo fúnebre às 16 horas, em direção ao Cemitério Morada da Colina, no Jardim Canadá, onde haverá o sepultamento às 16h30.

DOMINGO – No domingo, dia 28, houve dois sepultamentos no Cemitério Municipal da Saudade.

No final da manhã, às 11 horas, foi sepultada a senhora Dorlice Aparecida Scaramboni Pícolo.

No início da tarde, às 143h0, houve o sepultamento do senhor Manoel Lito Pinto de Oliveira.

DIA 30 – Para terça-feira, dia 30 de abril, às 9 horas, já está programado o sepultamento no Cemitério Municipal da Saudade do senhor Walter Luiz de França (foto abaixo), de 78 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax Universal, localizado na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional de Assis.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!