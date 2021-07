Ricardo Pinheiro encontra Alckmim para discutir candidatura a deputado

O ex-prefeito Ricardo Pinheiro Santana, que deixou o PSDB no início deste ano, tem mais um encontro marcado com o ex-governador Geraldo Alckmin para discutir uma possível candidatura a deputado.

Alckmin, que também deve deixar o ninho tucano após divergência com o atual governador João Dória, não definiu em qual legenda se abrigará, mas não esconde que pretende voltar ao Palácio dos Bandeirantes.

Um aliado de Pinheiro garante que o encontro, programado para a próxima semana, na capital paulista, deverá definir o rumo do ex-prefeito de Assis, que já estaria convencido a participar das disputas em 2022.

Ao Jornal da Segunda On Line, por telefone, o ex-prefeito de Assis disse ter recebido convite de algumas lideranças para uma nova filiação, mas que as conversas mais avançadas estariam sendo com PSD, PL e DEM. “Vou me encontrar com o Geraldo (Alckmin) novamente e definir nosso futuro político”, confirmou Pinheiro, que já esteve com o ex-governador no mês passado iniciando a discussão.

Ricardo Pinheiro se reunirá com Geraldo Alckmin

Foto: Arquivo