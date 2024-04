A064 – Sub-20 do VOCEM sofre gol da derrota nos acréscimos, em Presidente Prudente

“Não merecíamos essa derrota!”, a frase de lamento do diretor de futebol, Fabinho Melo, resume a tristeza de todo o elenco sub-20 do VOCEM, após a derrota de 1 a 0, sofrida em Presidente Prudente, na tarde desta sexta-feira, dia 26 de abril.

O gol da vitória do Grêmio Prudente foi marcado somente nos acréscimos, através do atacante Toninho, que entrou na partida quando faltavam menos de 10 minutos para o apito final.

Foi a terceira derrota consecutiva do time de Assis, que está à frente somente do Tupã no saldo de gols.

Na próxima sexta-feira, dia 3, às 15 horas, o VOCEM receberá o Tupã no estádio Tonicão e terá a oportunidade de marcar os seus primeiros pontos na competição.

Na partida em Presidente Prudente, o técnico Ricardo Martins escalou o VOCEM com: Gabriel Jovelli; Correria, Andrey Victor, Edu e Gui; Nogueira, Pedro e Zaneti; Gabrielzinho, Daniel e Ruan. No transcorrer da partida, entraram: Davi Martins, Alexandre, Thiago e Vlad.

O zagueiro Andrey Victor recebeu cartão amarelo aos 41 minutos da primeira etapa por ‘ação temerária’ contra seu adversário.

RESULTADOS DO GRUPO 2

Grêmio Prudente 1 x 0 VOCEM

Tupã 0 x 4 Grêmio Noborizontino

Marília 2 x 3 Presidente Prudente

CLASSIFICAÇÃO

Grêmio Novorizontino – 9 pontos

Marília, Grêmio Prudente e Presidente Prudente – 6 pontos

VOCEM e Tupã – 0 ponto

PRÓXIMA RODADA

Sexta-feira, 3 de maio, 15 horas

VOCEM x Tupã

Grêmio Novorizontino x Presidente Prudente

Grêmio Prudente x Marília

Pedro disputa bola com jogador do Grêmio Prudente, observado pelo lateral Gui – Imagem: Paulo H. Dias