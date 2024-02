880 – Vanessa Eugênio confirma saída da Assistência Social para montar um bloco ‘independente’ na Câmara

Está confirmado o que antecipou o Jornal da Segunda On Line, na manhã desta sexta-feira, dia 2 de fevereiro.

Vanessa Eugênio não é mais a secretária municipal da Assistência Social. Ela entregou seu pedido de exoneração diretamente ao prefeito José Aparecido Fernandes e aguarda a publicação no Diário Oficial do Município para reassumir a cadeira de vereadora do Republicanos na Câmara de Assis.

Na Prefeitura de Assis, ninguém arrisca dizer quem substituirá Vanessa Eugênio na Assistência Social. Uma das opções seria Adriano Romagnoli, que já ocupou o cargo durante a gestão do ex-prefeito Ézio Spera.

Com o retorno de Vanessa ao Legislativo, o suplente Carlinhos ‘Zé Gotinha’ desocupará a cadeira.

Na janela partidária, prevista para abril, Vanessa, Zé Gotinha e Douglas Azevedo devem deixar suas legendas para se juntarem ao vereador Rogério Nascimento no PL, presidido pela professora-doutora Telma Andrade Spera.

O vereador Tenente Gênova, de malas prontas para o Podemos, formará um bloco com o PL que, segundo Vanessa, “será completamente independente” do Executivo.

Gênova, Douglas, Vanessa, Zé Gotinha e Rogerinho

PESQUISA – Telma e Vanessa são apontadas como pré-candidatas a prefeita no PL, mas a definição só deverá ocorrer após o resultado de uma pesquisa de intenção de voto encomendada pela direção estadual do PL.

CONTINUA – Na reunião extraordinária de secretários municipais, realizada no Paço Municipal nesta sexta-feira, Ivan Serra disse que continua no cargo de secretário municipal de Desenvolvimento Econômico até junho.