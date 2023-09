Morreu na madrugada desta quarta-feira, dia 20 de setembro, em Jaú, o político Marcos Silveira, de 47 anos, que foi candidato a prefeito de Tarumã nas duas últimas eleições.

Marcos Silveira foi vereador em Tarumã no período de 2005 a 2008 e vice-prefeito de Jairo Costa e Silva, o ‘Jairão’.

O corpo será velado no Velório Municipal de Tarumã a partir das 13 horas e o sepultamento foi marcado para as 18 horas, no cemitério de Tarumã.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!