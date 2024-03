948 – Doutor Ézio passa por cateterismo e continua na UTI, mas deve ir para quarto de enfermaria ainda hoje

A Santa Casa de Assis emitiu na manhã desta sexta-feira, dia 1º de março, o primeiro boletim informando o quadro clínico do médico pediatra e ex-prefeito de Assis, Ézio Spera, que deu entrada na UTI nesta quinta-feira, dia 29 de fevereiro, para aguardar o procedimento de cateterismo.

Segundo boletim assinado pela médica cardiologista Nina Azevedo: “O paciente deu entrada com precordialgia cardíaca, sendo realizado primeiro atendimento imediato cardiológico em sala de emergência, iniciadas medidas e encaminhado à Unidade Coronariana”.

Continua o boletim: “Realizado cateterismo cardíaco pelo médico Freddy Moscoso, e implante do stent coronariano sem intercorrências”, e finaliza com a boa notícia: “Paciente segue estável em leito de UTI coronariana, com alta para enfermaria prevista para esta sexta-feira”.

Doutor Ézio Spera continua na UTI