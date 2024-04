A059 – MEDEX de Assis fecha três dias para inventário geral

Quem precisa de remédios fornecidos pelo MEDEX de Assis e se dirigiu ao Hospital Regional nesta quarta-feira, dia 24 de abril, deu de cara um cartaz informando que a farmácia ficará fechada por três dias para realizar seu ‘inventário geral’.

O inventário é um método de auditoria de um determinado produto no estoque de uma farmácia em um determinado momento. Eles são realizados regularmente para garantir que a quantidade de medicamentos na prateleira da farmácia corresponda à quantidade de medicamentos que a farmácia deveria ter na prateleira.

De acordo com o comunicado fixado no portão de acesso à rampa que leva à farmácia MEDEX no Hospital Regional, os serviços estarão suspensos de 24 de abril (quarta-feira) a 26 de abril (sexta-feira). Com isso, a unidade só volta a atender a população na segunda-feira, dia 29 de abril.

O funcionamento do MEDEX não é de responsabilidade do Hospital Regional.

Cartaz informa suspensão do atendimento por três dias