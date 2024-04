A049 – VOCEM disputará Copa Paulista; técnico ainda não foi definido

Na manhã desta quinta-feira, dia 18 de abril, o presidente do VOCEM, Lauro Valim, confirmou ao Jornal da Segunda que o ‘Esquadrão da Fé’ disputará a Copa Paulista, competição que reúne clubes das diferentes séries do futebol estadual. “Devem participar clubes das séries: A1, A2, A3 e A4”, disse Valim.

Segundo o dirigente, nesta sexta-feira, dia 19, será realizado o Congresso Técnico da competição na Federação Paulista de Futebol, quando serão confirmados os participantes e anunciada a fórmula de disputa.

De acordo com o calendário da Federação Paulista de Futebol, a Copa Paulista deve ter sua primeira rodada na segunda quinzena de junho.

TÉCNICO – Apesar de o próprio dirigente ter afirmado durante entrevista coletiva após a eliminação do VOCEM no Campeonato Paulista da Série A4, que o contrato do técnico Marcos Vinícius ‘Viola’ seria “um projeto de trabalho para a Série A4 e Copa Paulista”, o nome do treinador para comandar o time na Copa Paulista ainda não está definido: “Vamos reunir a diretoria após o Congresso Técnico e anunciar o nome do técnico”, disse Valim.

RECEITA – Como os contratos de patrocínios, firmados para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-4 entre o VOCEM e a maioria das empresas, têm validade de 10 meses e só terminam em outubro, grande parte da receita mensal para manter as despesas com folha de pagamento de salários dos atletas e comissão técnica, hospedagem, alimentação e viagens na disputa da Copa Paulista está garantida. “Pedimos aos empresários que continuem apoiando nossa equipe”, finalizou o dirigente.

Lauro Valim confirmou participação do VOCEM