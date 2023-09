548 – Show da banda Os Paralamas do Sucesso deve registrar recorde de público em Pedrinhas Paulista

O bom e velho rock in roll da banda carioca ‘Os Paralamas da Sucesso’, criada no final da década de 70 e liderada pelo guitarrista e vocalista Herbert Vianna, promete arrastar uma multidão de fãs da região para a cidade de Pedrinhas Paulista, que montou uma eclética programação durante toda esta semana para comemorar os 71 anos do município, conhecido como ‘Um pedacinho da Itália no Brasil’.

No dia 21 de setembro, aniversário de Pedrinhas Paulista, ocorre o desfile cívico noturno, a partir das 18h30, na avenida Brasil, com a participação de: escolas, entidades, setores municipais e diversas atrações. Às 21 horas, acontecerá um show de música sertaneja com o artista assisense Júnior Souza.

Na sexta-feira, dia 22, será a vez da grande atração das festividades. A consagrada banda ‘Os Paralamas do Sucesso’ subirá ao palco montado a partir das 23 horas para levar o público ao delírio com sucessos como: ‘Vital e sua Moto’, ‘Aonde quer que eu vá’, ‘Lanterna dos afogados’, ‘Meu erro’, ‘Uma brasileira, ‘Óculos’ e vários outros hits.

A expectativa da Prefeitura de Pedrinhas Paulista, segundo publicação do jornal A Gazeta Regional, é de que ocorra uma grande concentração popular: “Como o show é público e aberto à toda população, deve ter recorde histórico de pessoas presentes” na sexta-feira.

A programação segue no sábado,dia 23, a partir das 21 horas, com shows de Ivano Italianíssimo e Day & Lara.

Após o show, a festa fica sob o comando do DJ Juliardo Alves.

No domingo, dia 24 de setembro, a programação começa logo cedo, com a 7ª Corrida de Pedestres de Pedrinhas Paulista, com largada defronte o Coliseu.

Ao meio-dia começam os shows musicais com: Santiago, Emanuel Motta (14h) e o grupo de samba de Assis, Tok de Vaidade, que se apresenta às 16 horas.

O evento contará com mega estrutura, ampla praça de alimentação, gastronomia variada e parque de diversões todos os dias.

Imagem: Divulgação – Informações: Gazeta Regional