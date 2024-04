A046 – Para mudar de prédio, departamento de Trânsito não funciona neste dia 18 de abril

O diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Alcides Martins, usou as redes sociais para informar a população que nesta quinta-feira, dia 18 de abril, em razão de o departamento estar de mudança para o antigo prédio da Secretaria da Saúde, na avenida Nove de Julho, 4, nas proximidades do Fórum (foto abaixo), não haverá atividades administrativas do setor.

Novo prédio do Departamento de Trânsito

Atualmente, o Departamento de Trânsito divide um prédio na rua Castro Alves, com a unidade de saúde da vila Fiuza.

“O Departamento estará fechado para fazer mudança para o prédio da avenida 9 de julho, 4. Por isso, nós só estaremos atendendo ao público amanhã, dia 19. Com isso, todos os processos, recursos de multas, recurso em primeira instância, indicação de condutores que vencem neste dia 18 de abril, serão aceitos no dia 19. Estamos aqui tranquilizando a população. Devido a essa mudança, o sistema estará fora do ar e nós não conseguiremos fazer nenhum processo dos que foram citados nesta quinta-feira”, explicou.

Martins reforçou que o atendimento será retomado na sexta-feira, dia 19, das 7h30 às 17 horas.

As atividades externas de marcação e sinalização de solo, bem como as ações dos agentes de trânsito de fiscalização no trânsito prosseguem normalmente nesta quinta-feira, dia 18. Apenas os serviços administrativos não acontecerão em razão da mudança de prédio.