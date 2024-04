A018 – Falso policial é preso em C. Mota por aplicar golpe em idoso

A Polícia Civil de Cândido Mota prendeu um falso policial em flagrante nesta quinta-feira, dia 4 de abril. Ele responderá pelo crime de estelionato praticado contra idoso.

A prisão ocorreu após um idoso de 84 anos comparecer à delegacia e relatar detalhes da ação criminosa. Ele contou ter recebido ligações telefônicas de um homem alertando sobre uma suposta fraude bancária em sua conta.

Do outro lado da ligação, o criminoso se identificou como policial civil e alegou que, “para evitar prejuízos”, era necessário que a vítima entregasse seus cartões bancários e as senhas para que “a fraude fosse investigada” pela polícia.

O idoso foi orientado a transferir altos valores para uma conta corrente indicada pelo criminoso.

Sob pressão e acreditando estar em contato com verdadeiros policiais, a vítima forneceu as informações solicitadas.

Desconfiado, nesta quarta-feira, ele decidiu procurar a Delegacia de Cândido Mota.

O idoso contou que o suposto policial marcou um encontro presencial para receber uma quantia em dinheiro, o que levantou mais suspeitas.

Os policiais civis, sob a coordenação do delegado de polícia João Fernando Pauka Rodrigues, ficaram nas imediações do local do encontro monitorando a movimentação.

Quando o criminoso se aproximou do idoso, os policiais fizeram a abordagem e anunciaram a voz de prisão em flagrante. “Ele estava em posse dos cartões bancários da vítima, evidenciando a veracidade da denúncia”, contou Pauka Rodrigues.

Preso em flagrante por estelionato, o criminoso foi encaminhado à Cadeia Pública de Lutécia, onde aguardará manifestação da Justiça.

“Este caso ressalta a importância da vigilância constante contra golpes e fraudes, bem como a resposta rápida e eficaz das autoridades para proteger os cidadãos contra crimes dessa natureza”, finalizou o delegado de polícia de Cândido Mota.

Homem foi preso em flagrante