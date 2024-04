A013 – Identificado homem que morreu na troca de tiros com a polícia

Foi identificado o corpo do homem que morreu na madrugada desta segunda-feira, dia 1º de abril, ao trocar tiros com a Polícia Militar, nas proximidades do Parque Colinas.

Junto com outras duas pessoas, que não foram capturadas, ele era suspeito de ter furtado um caminhão e um semirreboque em Tarumã e fugido para Assis, onde houve a troca de tiros.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima é Rodrigo Silva Bernardino, de 29 anos, morador de Morro Agudo, próximo à cidade de Ribeirão Preto, a cerca de 380 km de Assis.

Identificado e submetido ao exame necroscópico, o corpo já foi liberado.

A família é aguardada em Assis para providenciar o translado do corpo para a cidade onde haverá o velório e sepultamento.

Troca de tiros ocorreu próximo ao Colinas