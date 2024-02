920 – Secretaria de Esportes pretende entregar Jairão reformado até final do ano

Em nota encaminhada à redação do Jornal da Segunda, o secretário municipal de esportes informou que pretende entregar o ginásio de esportes Jairo Ferreira dos Santos, o ‘Jairão’, totalmente reformado até o final da atual administração.

“Em relação ao ginásio de esportes Jairo Ferreira dos Santos, o ‘Jairão’, a reforma não poderá ser concluída no prazo inicial pelo fato de duas licitações terem sido consideradas desertas -não houve empresas participantes-. Foram os processos licitatórios 162 e 179, no ano de 2022”, explicou Nunes.

Sobre os recursos destinados à reforma do ginásio de esportes para o ano de 2024, a ficha orçamentária prevê aplicação de mais R$ 1 milhão.

De acordo com o secretário de esportes, “no momento, a obra está com 49% de execução da 2ª etapa”. César Nunes confirmou que “já está na Comissão Municipal de Licitação, a abertura de processo licitatório para a execução do projeto de combate a incêndio”.

“Como a planta do ginásio foi alterada com o projeto de reforma e adequações, que as leis exigem, também está sendo elaborado o novo sistema elétrico, que será executado. O ‘Jairão’ receberá uma iluminação totalmente se led, conforme os parâmetros estabelecidos para competições esportivas”, explicou o secretário.

Segundo Nunes, “Após a execução desses projetos, ficará faltando a pintura externa e interna do ginásio e, por último, a quadra de jogo, que terá um piso no modelo epox”.

O secretário de esportes acredita que o ginásio de esportes Jairo Ferreira dos Santos deverá ser entregue pela Prefeitura até o final da atual administração.

