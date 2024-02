919 – Sepultamentos em Assis neste dia 21 de fevereiro

Dois sepultamentos marcados para esta quarta-feira, dia 21 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8h30, foi sepultada a senhora Maria Aparecida Fidélis Salazar, de 60 anos.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Edson Servilha, de 62 anos, irmão do ex-vereador Wilson Servilha, o ‘Dinão’, tradicional morador da vila Prudenciana. O velório acontece no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!