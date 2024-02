921 – Golaço de Tiaguinho e ‘milagres’ de Lucas Alves garantem vitória ao VOCEM, que volta ao G-8

Um golaço do atacante Tiaguinho, aos 7 minutos do primeiro tempo, e as defesas consideradas ‘milagrosas’ do goleiro Lucas Alves, nos momentos de maior pressão do SKA Brasil, garantiram a vitória do VOCEM por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, dia 21 de fevereiro, em Santana do Parnaíba, a cerca de 400 km de Assis.

Com os demais resultados da sexta rodada, o VOCEM voltou à zona de classificação do Campeonato Paulista da Série A4.

JOGO – A partida da noite desta quarta-feira foi disputada num gramado sintético. Mesmo assim, o VOCEM começou melhor e, num chute de fora da área, Tiaguinho abriu o placar.

No segundo tempo, para segurar o placar, o técnico Marcos Vinícius ‘Viola’ procurou dar maior proteção ao setor defensivo.

Para piorar a situação, Matheus Bispo foi expulso, mas, quando a bola passava pela zaga mariana, Lucas Alves operou alguns milagres e garantiu a primeira vitória do time de Assis fora de seus domínios.

Nos contra-ataques, Robinho teve uma chance de ampliar, mas chutou para fora.

O VOCEM entrou em campo com: Lucas Alves; Ryan, Lucas Anselmo,Thurran e Ygor Dizarro; Zé Augusto, Isaías e Paulinho; Alex ‘Panelas’, Pedro Henriquer ‘Peu’ e Tiaguinho. Entraram: Robinho e Bruno Henrique (no intervalo) e Matheus Bispo, Alysson e Rodrigo.

Além da expulsão de Matheus Bispo, o VOCEM teve cinco jogadores advertidos com cartão amarelo: Lucas Alves, Ygor Dizarro, Alex ‘Panelas’, Alysson e Paulinho.

O ‘Esquadrão da Fé’ volta para Assis e inicia a preparação para receber o líder do campeonato, o XV de Jaú, em confronto marcado para domingo, às 10 horas, no estádio Tonicão.

RESULTADOS

América 1 x 1 Independente de Limeira

Joseense 2 x 2 Barbarense

Taquaritinga 2 x 2 Francana

Jabaquara 0 x 1 XV de Jaú

SKA Brasil 0 x 1 VOCEM

São-Carlense 2 x 1 Penapolense

Barretos 3 x 1 Nacional

Audax/Osasco 1 x 2 Rio Branco

CLASSIFICAÇÃO

XV de Jaú – 15 pontos

São-Carlense e Barretos – 13 pontos

Francana – 11 pontos

Rio Branco – 10 pontos

Osasco/Audax, Taquaritinga e VOCEM – 9 pontos

Nacional e América – 7 pontos

União Barbarense – 6 pontos

Penapolense e Jabaquara – 5 pontos

Independente de Limeira – 4 pontos

SKA Brasil – 3 pontos

Joseense – 2 pontos

VOCEM comemora primeira vitória fora de casa