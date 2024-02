918 – Fechado pela Prefeitura há cinco anos, Jairão não tem previsão de término da reforma

Fechado desde julho de 2019, quando terminaram os Jogos Regionais, e abandonado pela Prefeitura até meados do ano passado, o ginásio de esportes Jairo Ferreira dos Santos, o ‘Jairão’, continua fechado para execução de uma ampla reforma.

No entanto, não há previsão de término das obras e de entrega à população.

Segundo o JS apurou, somente na semana passada, o Corpo de Bombeiros teria aprovado o projeto de combate a incêndio da praça esportiva. A Prefeitura esperava a liberação desse documento desde o final de 2023.

Piso do ginásio foi elevado e concretado

NEM METADE – De acordo com um funcionário da empresa contratada para executar o serviço no ginásio, a reforma não chegou nem à metade e, dificilmente, a atual administração conseguirá entregar o ginásio até agosto, como pretendia.

A Comissão Municipal de Licitação deverá abrir um processo para contratação do serviço de combate a incêndio. Faltará a execução do projeto elétrico, acabamento e pintura.

GASTOS – Até o momento, pelo levantamento feito pelo Jornal da Segunda, com base nos empenhos publicados no portal Transparência, já foram gastos mais de R$ 1 milhão com a reforma. O restante já está previsto no Orçamento de 2024.

Na Prefeitura, a pretensão continua sendo de tentar entregar a reforma do ginásio de esportes Jairo dos Santos antes das eleições, mas muitos já admitem que será difícil essa previsão se confirmar.

Numa visita feita ao ginásio, dá para notar que os novos vestiários estão prontos e um deles foi transformado em residência para o zelador.

O piso da quadra foi elevado em 1m30 e deverá receber nova pintura.

Estão sendo feitas novas escadarias nas arquibancadas, seguindo as recomendações do Corpo de Bombeiros.

O projeto elaborado ainda prevê a construção de mais dois banheiros, com total acessibilidade, além da reforma total dos quatro sanitários existentes. A fachada será remodelada e serão construídas rampas de acesso às pessoas com dificuldade de locomoção. Uma torre para receber um elevador também está sendo feita.

Fachada do ginásio também está em reforma

RESPOSTA – O Jornal da Segunda entrou em contato com a Secretaria Municipal de Esportes para saber qual o estágio atual da reforma se há uma previsão de custo total dos serviços e um novo prazo para entrega da praça esportiva à população, mas até o momento não recebeu a resposta.