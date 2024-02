917 – Polícia Civil deflagra Operação Amnésia em Paraguaçu Paulista

A Delegacia de Polícia Civil de Paraguaçu Paulista, subordinada ao DEINTER 8 de Presidente Prudente, realiza, desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, dia 20 de fevereiro, a operação Amnésia, com o objetivo de combater o tráfico de drogas, especialmente drogas sintéticas.

Segundo a própria Polícia Civil o nome da operação foi escolhido em referência a um tipo de droga comercializada, considerada entre os envolvidos como uma droga de excelência.

A operação teve início em setembro de 2023, a partir de uma investigação apurada Setor de Investigações Gerais de Paraguaçu Paulista, culminando na prisão em flagrante do líder da associação criminosa, um jovem de 24 anos, responsável pela organização de rateios de drogas sintéticas através de grupos na internet.

Em continuidade às investigações, foi possível identificar forte esquema de distribuição, armazenamento e envio de drogas sintéticas pelos correios a diversas cidades do estado.

A ação policial visa desarticular a associação criminosa para o tráfico de drogas, através do cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão temporária.

As diligências estão sendo realizadas em Paraguaçu Paulista e Presidente Prudente e contam com a participação de 82 policiais civis do DEINTER 8 e apoio de duas equipes do Canil da Polícia Militar.

A Polícia Civil pretende divulgar os números da Operação Amnésia durante o transcorrer do dia.

Policiais reunidos antes da Operação Amnésia Imagem: Polícia Civil