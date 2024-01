837 – Paraguaio preso com mais de uma tonelada de maconha na região de Assis foge da penitenciária

Um paraguaio de 29 anos, preso pela Polícia Rodoviária transportando mais de uma tonelada de maconha na rodovia Raposo Tavares, perto de Ourinhos, no dia 22 de julho de 2023, fugiu na Penitenciária de Itaí (foto abaixo), a 180 km de Assis. Ele fugiu junto com outro paraguaio, de 28 anos.

Ambos cumpriam pena por tráfico de drogas e estavam na ala de regime semiaberto. A suspeita é de que ambos tenham fugido para o Paraguai.

De acordo com reportagem publicada pelo portal de notícias UOL -Universo On Line-, agentes explicaram que os paraguaios estavam no banho de sol com outros detentos, quando, por volta das 14h10, escalaram o alambrado, passaram por uma cerca, correram em direção a um canavial e desapareceram.

Essa é a segunda fuga em 20 dias, dizem agentes penitenciários, em unidades de regime semiaberto no estado. No Natal, sete detentos fugiram, danificando o alambrado no Centro de Detenção Provisória do Belém, na zona leste paulistana.

PRISÃO – O paraguaio preso pela Polícia Rodoviária, em julho de 2023, foi flagrado transportando 1,2 tonelada de maconha em uma carreta Scania, placas do Paraguai, numa estrada de Ourinhos. A droga estava escondida em meio a uma carga de pó de vidro.

A prisão foi feita por policiais militares rodoviários. Segundo os agentes, o paraguaio também levava a mulher e três filhos no caminhão. A participação da mulher no crime não foi comprovada e, após ser ouvida, ela foi liberada.

Em depoimento à Polícia Federal, o paraguaio afirmou que a droga seria entregue em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Em 24 de novembro do ano passado, a 1ª Vara Federal de Ourinhos condenou o réu a 6 anos de prisão em regime semiaberto.

Penitenciária de Itaí, de onde os presos fugiram