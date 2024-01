838 – Agricultor de C. Mota perde R$ 400 mil em ‘golpe do nudes’; Polícia Civil realiza operação no sul do país

Policiais civis da Delegacia de Polícia Civil de Cândido Mota estão no sul do país nesta quarta-feira, dia 17 de janeiro. Eles participam de uma operação deflagrada contra um grupo criminoso que aplicava o chamado ‘golpe dos nudes’. Recentemente, um agricultor de Cândido Mota teve um prejuízo de R$ 400 mil ao cair nesse golpe.

Junto com policiais da Delegacia Seccional de Assis e da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a equipe de Cândido Mota cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre.

De acordo com as investigações, os bandidos fingiam ser mulheres jovens para atrair homens com dinheiro nas redes sociais.

Posteriormente, supostos familiares das jovens e falsas autoridades do Rio Grande do Sul entravam em contato com as vítimas, dizendo que as moças seriam adolescentes e, a partir daí, exigiam dinheiro para que o caso não fosse investigado.

A investigação deflagrada na manhã desta quarta-feira teve teve início após o registro de uma ocorrência em que um agricultor de Cândido Mota teve um prejuízo de aproximadamente R$ 400.000,00.

Segundo o delegado João Fernando Pauka Rodrigues, responsável pelas investigações, a organização criminosa sediada na capital gaúcha movimentou mais de 2 milhões de reais em curto período de tempo.

Através do trabalho de inteligência, até o momento foram identificados 14 membros do grupo criminoso e, aproximadamente, 20 vítimas de diversos estados da federação, principalmente em Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo.

Além dos mandados de busca e apreensão, a Polícia Civil efetivou também o bloqueio de bens e valores dos criminosos, visando reparar os danos suportados pelas vítimas.

Com a conclusão do inquérito, os investigados serão indiciados pela prática dos crimes de organização criminosa, extorsão, falsificação de documentos públicos e lavagem de dinheiro.

Policiais civis participam de operação em Porto Alegre