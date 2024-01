836 – Homem assalta mercadinho e foge na garupa de motocicleta pela contra mão

Um mercadinho localizado na rua Fernão Dias, em Assis, foi assaltado na tarde desta segunda-feira, dia 15 de janeiro.

Por volta das 17 horas, um homem usando boné e máscara descartável, trajando calça preta e um blusão branco, entrou no mercadinho e começou a pegar diversos produtos expostos à venda. Em seguida, foi até o caixa, onde estava a dona do estabelecimento comercial.

Quando terminou de colocar as mercadorias sobre o balcão do caixa, ele exibiu uma faca de cozinha roubada do próprio mercadinho e exigiu que a vítima fosse para trás do balcão, insinuando que estava portando uma arma de fogo na cintura.

A vítima não reagiu e cumpriu a exigência do criminoso, que roubou dois aparelhos de

telefone celular.

Em posse das mercadorias e dos celulares roubados, ele fugiu em direção a uma motocicleta, onde um comparsa lhe aguardava.

A vítima notou que a motocicleta é vermelha e que a dupla fugiu, pela contra mão, na rua Fernão dias, virando na rua Adalberto de Assis Nazareth.

A Polícia Militar foi acionada e orientou a vítima a registrar a ocorrência na Central de Polícia Civil.

Após registrar a ocorrência, o delegado Marcelo Armstrong Nunes remeteu o inquérito à Delegacia de Investigações Gerais.

Polícia Civil investiga o crime