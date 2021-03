Morador de Marília compra Hiper Saúde em Assis e ganha veículo 0 km

Um morador de Marília comprou sua cartela do Hiper Saúde Bauru em Assis e foi premiado com um veículo 0 km no sorteio deste domingo, dia 7 de março.

Ricardo Alexandre da Silva, que reside na avenida Pastor Darci da Silva Lima, no bairro Maracá, em Marília, esteve passeando em Assis na semana passada e decidiu ‘arriscar a sorte’ no Bar da Cláudia. Domingo, no sorteio transmitido pela TV Record, ele foi premiado junto com João Vítor da Silva Rosa, também de Marília, e ganhou um veículo HB20, Sense, 1.0, com sugestão de prêmio líquido no valor de R$ 52 mil. Ou seja, cada um receberá R$ 26 mil em dinheiro.

O prêmio principal do sorteio deste domingo, uma casa no valor de R$ 200 mil e mais a quantia de R$ 300 mil, foi sorteado para duas pessoas: Vera Márcia de Almeida Bovo, de Barra Bonita, e Darci Cordeiro, de Botucatu. Cada um ganhará R$ 250 mil.

Nas rodadas do tradicional ‘Giro da Sorte’ mais dois prêmios na região de Assis.

João Ricardo Pelissari Noesse, do bairro Imperial, em Palmital, foi o contemplado na primeira rodada e ganhou R$ 2 mil.

Na 15ª rodada, Carolina Carreiro Felizardo, da rua Antônio José Ribeiro, que comprou sua cartela no posto de venda ‘Maurício e Maurício’, no Avenida Max, também ganhou R$ 2 mil.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de colaborar com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer, em Jaú, concorre a valiosos prêmios.

No próximo sorteio, domingo, dia 14 de março, o prêmio principal do Hiper Saúde Bauru será R$ 200 mil em dinheiro. Nas três rodadas preliminares serão sorteados R$ 10 mil por rodada, além de 30 ‘Giros da Sorte’ com um prêmio de R$ 1 mil.

As cartelas, ao preço de R$ 10,00, “já podem ser adquiridas nos pontos de revenda na região de Assis”, explicou o representante Lauro Valim.

Duas pessoas dividiram o prêmio principal de R$ 500 mil