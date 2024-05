A077 – Telma deixa a direção do Hospital Regional e lança pré-candidatura a prefeita ao lado de Ézio Spera

A professora Telma Andrade Spera pediu exoneração do cargo de diretora do Hospital Regional na tarde desta quinta-feira dia 2 de maio e anunciou, horas depois, sua pré-candidatura a prefeita de Assis pelo Partido Liberal (PL).

A saída de Telma da direção do hospital deverá ser confirmada na edição desta sexta-feira, dia 3, do Diário Oficial. Ainda não há informações sobre quem o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, colocará em seu lugar.

Foram lançados os pré-candidatos a vereador

O ato político realizado na noite desta quinta-feira, no anfiteatro da Associação Comercial Industrial de Assis, também serviu para lançar as pré-candidaturas a vereador do PL.

APOIO – Um primeiro material publicitário produzido para anunciar a pré-candidatura a prefeita de Telma Spera deve causar polêmica. Ela aparece ao centro da imagem, tendo ao lado o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que é do PL, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos (foto acima).

A polêmica está no fato de o partido de Tarcísio, o Republicanos, ter como pré-candidata prefeita de Assis a ex-secretária municipal da Saúde, Cristiani Bussinati.

Resta saber quem Tarcísio apoiará ou se ele ficará neutro na disputa assisense.

PESO – O ex-prefeito Ézio Spera também compareceu ao ato para prestigiar a candidatura de Telma.

Telma e Ézio Spera