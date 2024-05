A080 – Reunião marcada por Kassab, entre Cachorrão e Quinteiro, não discutiu quem será o candidato a prefeito

Procede parcialmente, a informação dada, com absoluta exclusividade pelo jornalista Gerônimo Paes, na rádio Difusora FM nesta sexta-feira, dia 3 de maio, de que os pré-candidatos a prefeito de Assis, Alexandre Cachorrão (Avante) e Fernando Quinteiro (PSD) tiveram um encontro no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, intermediado pelo Secretário Estadual de Governo e Relações Institucionais e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

O Jornal da Segunda confirmou que o encontro ocorreu no final da tarde desta quinta-feira, dia 2 de maio, mas não durou nem meia hora.

O primeiro contato de Kassab com Cachorrão para marcar o encontro foi na sexta-feira, dia 26 de abril, por telefone.

Cachorrão estava na Câmara Municipal reunido com o vereador Vinícius Símili, do PSB, cotado para ser o seu vice, quando seu celular vibrou e apareceu no identificador de chamadas o nome de Gilberto Kassak.

Kassab perguntou se Cachorrão concordaria em participar de uma conversa no Palácio dos Bandeirantes junto com o pré-candidato a prefeito Quinteiro.

Cachorrão disse que aceitava e a reunião foi agendada.

Cachorrão e Quinteiro saíram de Assis com destino a São Paulo na manhã desta quinta-feira, dia 2 de maio, em carros separados.

Cachorrão foi acompanhado do advogado Eduardo Paiva e Fernando Quinteiro viajou com o vereador Luis Antônio Ramão.

“Essa informação do encontro em São Paulo, entre eu e o Quinteiro procede, mas em nenhum momento foi dito quem seria candidato a prefeito ou a vice”, confirmou Cachorrão ao JS.

Após serem recebidos por um assessor do secretário, Kassab entrou na sala e, após uma breve saudação à comitiva assisense, foi objetivo. “Juntos, vocês não perdem a eleição para ninguém em Assis”, começou.

Segundo o pré-candidato a prefeito do Avante, Kassab disse que o Palácio dos Bandeirantes tem monitorado o cenário político em várias cidades estratégicas no estado e que, de acordo com as últimas sondagens, os nomes de Cachorrão e Quinteiro estariam liderando as intenções de votos, com grandes chances de vitória. No entanto, Kassab não disse qual dos dois pré-candidatos estaria à frente na disputa em Assis.

“Meu interesse é ajudar a construir essa aliança para vocês chegarem à vitória, mas quem deve decidir a cabeça de chapa são vocês”, disse Kassab, que sugeriu a contratação de “uma pesquisa idônea para aferir o cenário no momento”.

Após o encontro, que durou cerca de meia hora, Cachorrão e Quinteiro voltaram para Assis em carros separados e até o final da tarde desta sexta-feira ainda não se reencontraram para conversar.

Na noite desta sexta-feira Alexandre Cachorrão continuava com sua agenda de visitas e garantiu ao JS que continua pré-candidato a prefeito.

