Mulheres realizam carreata em protesto nesta segunda-feira

A Frente pela Democracia e Soberania Nacional de Assis está convocando uma carreata para a manhã desta segunda-feira, dia 8 de março, quando se comemora o ‘Dia Internacional das Mulheres’, para reivindicar e protestar.

Intitulada de “Dia de luta da mulher trabalhadora pelo fora Bolsonaro!”, a carreata terá concentração às 9 horas, na avenida Rui Barbosa, em frente ao escritório do DER.

O movimento pede: “Vacinação já!, Testagem em massa!, Pelo direito à greve sanitária!, Pelo retorno do auxílio emergencial integral!, Fora Bolsonaro, Mourão, Guedes e todos os militares do governo! e Em defesa do investimento público das empresas estatais!”