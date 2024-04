A071 – Voz do Vale terá missa em Ação de Graças na Catedral

Para comemorar ps 25 anos de atividades e 60 anos de profissão radialista do seu diretor, Antônio José de Oliveira, o ‘Pardal’, a rádio Voz do Vale FM, com estúdios em Cândido Mota e Assis, está convidando a população a partir de uma missa de Ação de Graças, que será celebrada às 19 horas desta terça-feira, dia 30 de abril na Catedral de Assis.