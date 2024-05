A076 – Começa o velório do empresário Bube Rammert

Teve início pouco antes das 16 horas desta quinta-feira, dia 2 de maio, na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, o velório do empresário Roberto Rammert Júnior (foto abaixo), conhecido por ‘Bube Rammert’, que estava com 83 anos.

Na manhã desta quinta-feira, o empresário passou mal em sua residência e foi levado para a Santa Casa de Misericórdia, onde foi constatado o óbito.

Segundo informações do Centro Funerário São Vicente, a sala do velório será fechada às 24 horas desta quinta-feira e reaberta às 6 horas da sexta-feira, dia 3, para as despedidas finais.

O horário do sepultamento ainda não foi confirmado.

