A081 – VOCEM goleia o Tupã por 5 a 0 e soma os primeiros pontos no Paulistinha Sub-20

Terminou o jejum de vitória do VOCEM no Campeonato Paulista da categoria sub-20.

Jogando na tarde desta sexta-feira, dia 3 de maio, no estádio Antônio Vianna Silva, o Tonicão, em Assis, o ‘Esquadrão da Fé’ goleou o Tupã Futebol Clube por 5 a 0, somou os primeiros pontos na competição e repassou a lanterninha do Grupo 2 ao próprio Tupã, que continua sem pontuar.

Aos 19 minutos de jogo, Eduardo (foto abaixo) abriu o placar, que terminou inalterado até os times irem para os vestiários.

Eduardo comemora gol que abriu o placar Imagem: Paulo H. Dias

Na segunda etapa, parece ter dado resultado o trabalho do professor Cristiano Vieira na preparação física durante a semana: “Graças a Deus, nossos moleques do VOCEM voltaram voando, o que significa dizer que estamos bem preparados”, comemorou Vieira.

Aos 21 minutos da segunda etapa, o zagueiro Guilherme Carvalho ampliou.

Pedro, aos 28 minutos, fez o terceiro gol para o VOCEM.

Dois minutos depois, Lucas ampliou, fazendo 4 a 0.

Na reta final, faltando sete minutos, o zagueiro artilheiro Guilherme Carvalho fez o segundo dele e fechou a goleada em 5 a 0.

O VOCEM entrou em campo com: Gabriel Jovelli; João ‘Correria’, Andrey Victor, Eduardo e Alexandre; Thiago, Pedro Inácio e Zanetti; Pedro, Ruan e Chaves. No transcorrer da partida, o técnico Ricardo Martins promoveu a entrada de: Daniel, Lucas, Guilherme Carvalho, Marcelo e Arthur.

Zagueiro Andrey disputa bola contra o Tupã

Imagem: Paulo H. Dias

VIOLÊNCIA – A nota triste do confronto foi o elevado número de expulsões. Cinco jogadores receberam cartão vermelho, sendo dois do VOCEM e três do time visitante.

Do time de Assis, Alexandre foi expulso ao desferir um tapa no adversário com o jogo paralisado, quando faltavam seis minutos para o apito final.

Nos acréscimos, segundo anotação do árbitro na súmula, Pedro empurrou e tentou dar uma cabeçada no adversário e também recebeu vermelho

Os dois atletas desfalcarão o VOCEM no encerramento do primeiro turno, em Presidente Prudente, contra o time que leva o nome da cidade.

Ainda segundo anotação na súmula, a diretoria do VOCEM não pagou as taxas de arbitragem.

PONTOS – Com a vitória, o VOCEM somou seus primeiros três pontos e deixou a lanterninha para o Tupã, que ainda não pontuou na competição.

RESULTADOS

Grêmio Novorizontino 6 x 0 Presidente Prudente

VOCEM 5 x 0 Tupã

Grêmio Prudente 2 x 0 Marília

CLASSIFICAÇÃO

Grêmio Novorizontino – 12 pontos

Grêmio Prudente – 9 pontos

Marília e Presidente Prudente – 6 pontos

VOCEM – 3 pontos

Tupã – 0 ponto