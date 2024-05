A075 – Dupla é presa em flagrante por furto de fios no estádio Tonicão, que continua sem vigia

Mais uma vez o estádio Antônio Vianna Silva, o Tonicão, na vila Operária, que não possui serviço de vigilância presencial, foi alvo da ação dos criminosos.

Nesta vez, no entanto, duas pessoas foram presas em flagrante pelo furto de fios de cobre.

Pouco antes das duas horas da madrugada nesta quarta-feira, feriado do Dia dos Trabalhadores, o alarme do estádio foi acionado e as câmeras de monitoramento registraram a movimentação de pessoas estranhas na praça esportiva.

O secretário de esportes César Nunes, que estava numa atividade no ginásio de esportes José Nigro, onde ocorria o ‘Corujão do Baquete’, foi informado e comunicou o chefe do Departamento de Vigilância, Alcides Martins, que, por sua vez, acionou a Polícia Militar.

Aos assistirem as imagens das câmeras de monitoramento e observarem características dos criminosos, os policiais iniciaram patrulhamento nas imediações do estádio e, próximo dali, encontraram um rapaz de 47 anos saindo de um matagal carregando os fios de cobre e em posse de um alicate. Questionado, ele confessou o furto.

Próximo ao local, os militares encontraram um outro homem, de 46 anos, que também foi preso em flagrante.

A dupla presa foi encaminhada ao Plantão da Central de Polícia Judiciária, onde o delegado João Fernando Pauka Rodrigues registrou a ocorrência e ratificou a voz de prisão em flagrante pelo crime de furto.

Se forem julgados e condenados, eles podem cumprir pena de reclusão de dois a 8 anos, e multa “em razão de o crime ter sido cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa”, prevê o Código Penal.

Os dois acusados do crime passarão por audiência de custódia.

Fios de cobre rompidos no estádio Tonicão

MAIS UM – Horas após o registro desse furto e a prisão da dupla de criminosos, o estádio Tonicão teria sido, novamente, alvo de novo arrombamento, invasão, danos e furtos. O JS ainda apura se o secretário de esportes César Nunes irá registrar a ocorrência nesta quinta-feira.