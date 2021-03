Um sepultamento em Assis nesta segunda-feira

Há um sepultamento programado para esta segunda-feira, dia 8 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Leonora Ribeiro de Oliveira, de 67 anos, que morava na rua Palmital, em Campos Novos Paulista, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional de Assis, mas, até o início da manhã, não havia sido definido o horário do sepultamento.

Na vizinha cidade de Cândido Mota, será sepultada a senhora Maria José Gasparelo, de 77 anos, moradora da rua Felisberto Simões Garrido. O corpo está no Velório Municipal daquela cidade.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!