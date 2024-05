A082 – Cinco sepultamentos em Assis neste sábado, dia 4 de maio

Cinco sepultamentos programados para este sábado, dia 4 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8h30, foi sepultada a senhora Maria Aparecida Martinhão Batista, de 87 anos.

Logo depois, às 9 horas, houve o sepultamento do senhor João Marcos Filho, que tinha 82 anos e morreu em Tupã.

Às 10 horas, foi sepultado o senhor Alfredo Antônio Schimidt, de 76 anos.

No período da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento da senhora Ineide Ribeiro Felizardo (foto abaixo), de 67 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smtih Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

O senhor Álvaro Fernandes de Castro, que tinha 101 anos e era abrigado em Paraguaçu Paulista, está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, em Assis, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

REGIÃO – Em Tarumã, será sepultada a senhora Ana Maria Rocha da Silva (foto abaixo), de 78 anos, que estáq sendo velada no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!