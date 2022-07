Ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha visitará Assis

O médico Alexandre Padilha, ex-Secretário da Saúde da cidade de São Paulo, ex-Ministro da Saúde e que atualmente exerce o mandato de Deputado Federal do Partido dos Trabalhadores pelo Estado de São Paulo estará visitando Assis na tarde desta terça-feira, dia 26 de julho.

Ele chegará às 17 horas, quando deve se reunir com dirigentes do partido e atender a imprensa. Logo depois, às 17 horas, ele realizará uma reunião ampliada no auditório da OAB, em frente ao Fórum.

QUEM É – Alexandre Padilha é médico infectologista formado pela UNICAMP, com pós-graduação pela USP. Atualmente é professor na atenção primária na graduação de medicina e do programa de residência multiprofissional em atenção primária da UNINOVE, professor de Atenção Primária à Saúde da Faculdade São Leopoldo, professor colaborador do mestrado profissional do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp e doutorando na mesma instituição.

Padilha foi diretor Nacional de Saúde Indígena do Ministério da Saúde e Ministro da Saúde no período de 2011 a 2014. Antes, havia sido Ministro de Estado das Relações Institucionais da Presidência da República no período de 2009 a 2010.

Alexandre Padilha também foi Secretário Municipal de Saúde da Cidade de São Paulo e atualmente é Deputado Federal do Partido dos Trabalhadores, eleito com 87.576 votos.

Alexandre Padilha estará na OAB-Assis