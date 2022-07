Sepultamentos em Assis neste dia 25 de julho

Sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 25 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Renato Rodrigues Paixão, de 77 anos, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30. O sepultamento está marcado para às 14 horas.

A senhora Terezinha Apolinário de Souza, de 66 anos, está sendo velada na avenida Mário de Vitto, 761, no Parque Universitário, mas o horário do sepultamento não foi definido.

O velório da senhora Yolanda Vendramini Vieira, de 82 anos, acontece no Complexo Prudenciana, mas o horário do sepultamento também não foi marcado.

O senhor Francisco Duca, de 71 anos, está sendo velado na rua Pedro Álvares Cabral, 660, na vila Maria Isabel, mas o horário do sepultamento ainda será programado.

O velório do senhor Sávio Rocha, de 82 anos, ocorre no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, 851, na esquina do Hospital Regional, mas o horário do sepultamento também não foi definido.

REGIÃO – Em Florínea, no final da tarde, às 17 horas, haverá o sepultamento do senhor Edson Vítor Barbosa, de 84 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!