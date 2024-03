992 – Sete sepultamentos em Assis neste dia 25 de março

Sete sepultamentos estão programados para esta segunda-feira, dia 25 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Maria Nélia de Souza Silva, de 72 anos, será sepultada às 10h30.

Logo em seguida, às 11 horas, haverá o sepultamento do senhor Paulo Mota Pires (foto abaixo), de 98 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

No mesmo momento, às 11 horas, haverá o sepultamento do senhor João Teixeira, de 97 anos. O velório acontece no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

No início da tarde, às 13h30, será sepultada a senhora Yara Contrucci Jordan, de 87 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13 horas.

Logo depois, às 14 horas, será sepultado o senhor Antônio Aparecido Ferreira, de 84 anos, que está sendo velado na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na vila Cláudia, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

A senhora Maria das Graças Machado, de 70 anos, está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14h30. O sepultamento foi marcado para as 15 horas.

A senhora Terezinha Paes Dias, de 95 anos, está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento foi marcado para às 16 horas.

REGIÃO – Em Tarumã, será sepultada a senhora Maria Bispo de Araújo, de 82 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, em Assis, está sendo velado o senhor Ernesto Fernando Diniz, de 86 anos, mas o corpo será levado para Paraguaçu Paulista, onde será sepultado.

Na cidade de Echaporã, haverá o sepultamento do senhor Aderaldo Ramon Mendonça.

DIA 26 – Já está programado para as 8h30 desta terça-feira, dia 26 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, o sepultamento do senhor João Pedro Machado de Lima (foto abaixo), de 64 anos, que está sendo velado no próprio cemitério.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!